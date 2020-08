Chanel Totti, Gente e la Lucarelli: "Nessuno fiatò per la Ramazzotti" - (Di martedì 25 agosto 2020) Carlo Lanna E ora anche Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la copertina di Gente, facendo notare però che quanto accaduto alla figlia di Francesco Totti non è stato un caso isolato In rete è scoppiato un vero e proprio putiferio in merito alla cover del settimanale Gente. Il giornale di gossip tutto italiano ha fotografato Francesco Totti e sua figlia Chanel al mare. Questo scatto, però, non è affatto piaciuto ai lettori perché il settimanale avrebbe messo in prima pagina il lato B di una minorenne, anche se il viso della giovane è stato oscurato. Sulla questione ha preso la parola anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, conosciuta per il suo carattere sferzante, getta benzina sul fuoco su quanto accaduto ... Leggi su ilgiornale

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - MichelaMarzano : Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battagli… - PaolaCereda : RT @MichelaMarzano: Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battaglie fe… - GossipItalia3 : Selvaggia Lucarelli sul caso Chanel Totti: «Estate 2011. Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò»… - AgazziNora : RT @MichelaMarzano: Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battaglie fe… -