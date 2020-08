Il coronavirus può colpire due volte, ecco le prove (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - MILANO - Lo si sospettava da mesi, ma ora ci sono le prove: il virus SarsCoV2 può tornare a colpire la stessa persona anche a distanza di pochi mesi, proprio come fanno i virus ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus, ci si può ammalare due volte: primo caso confermato di reinfezione - Coronavirus, ci si può ammalare due volte: primo caso confermato di reinfezione [di ELENA DUSI] - La ricerca dell'Università di Hong Kong su un 33enne che aveva contratto il virus 4 mesi fa e poi in questi giorni di rit…

