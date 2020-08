Il dramma di Larry King: “Ho perso due figli in tre settimane, mi mancheranno moltissimo” (Di domenica 23 agosto 2020) “È con grande tristezza e il cuore spezzato di un padre che confermo la recente perdita di due dei miei figli, Andy e Chaia King”. Il leggendario conduttore televisivo Larry King, volto della Cnn, ha raccontato su Facebook il suo dramma personale: la perdita di due figli in tre settimane. “Erano anime buone e gentili, e ci mancheranno moltissimo”. “Andy è morto all’improvviso per un attacco cardiaco il 28 luglio e Chaia è morta il 20 agosto – racconta nel post – dopo che le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Perderli è così sbagliato. Nessun genitore dovrebbe mai seppellire un figlio”. Il giornalista americano, 86 anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano

