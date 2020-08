Bielorussia, Nato respinge accuse Lukashenko: nessuna presenza militare al confine (Di domenica 23 agosto 2020) Lukashenko accusa la Nato di aver portato delle truppe al confine per rovesciare la governo. L’organizzazione internazionale smentisce. La Nato ha respinto con forza le accuse di Lukashenko, che ha accusato le potenze stranieri di aver portato diversi contingenti militari al confine con la nazione. Il presidente della Bielorussia si è infatti dichiarato convinto che … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilfoglio_it : 'In tutti questi anni la Bielorussia è rimasta a guardare, la storia sembrava appartenere agli altri, con le loro r… - GirolamoMaggio : Lukashenko sulle barricate. Minaccia chi sciopera e attacca la Nato - Loris42323057 : Gorbaciov accettò di unificare la Germania che si sarebbe unita all'Occidente a condizione che @NATO non si estende… - eziomauro : RT @repubblica: Bielorussia, Nato nega presenza di truppe al confine. Lukashenko: 'Vogliono rovesciare autorità' [aggiornamento delle 11:07… - akhetaton11 : RT @ilfoglio_it: 'In tutti questi anni la Bielorussia è rimasta a guardare, la storia sembrava appartenere agli altri, con le loro rivoluzi… -