Armato di coltello non si ferma all’alt, la polizia della Louisiana uccide afroamericano con 11 colpi di pistola. La scena filmata da un testimone (Di domenica 23 agosto 2020) Un afroamericano è morto a Lafayette, in Louisiana, dopo essere stato crivellato da 11 colpiti esplosi da agenti di polizia che prima avevano usato contro di lui anche la pistola taser. Lo ha confermato la Louisiana State Police, che ha identificato la vittima come Trayford Pellerin, di 31 anni. Un testimone ha detto al giornale locale Daily Advertiser che Pellerin, che sembra avesse in mano un coltello, era stato colpito con la pistola taser ma continuava ad avvicinarsi ad un negozio di un distributore di benzina.I fatti risalgono a venerdì notte e sabato su Twitter è stato postato un video. Sono stati sei gli agenti che hanno puntato le armi contro l’uomo, che aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano

