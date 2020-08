L’annuncio di Salvini: “Denunceremo Conte e governo, favoriscono immigrazione clandestina” (Di sabato 22 agosto 2020) L’annuncio di Salvini. Il leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia che il suo partito è pronto a presentare denuncia contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il governo da lui guidato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “Stiamo pensando come Lega di denunciare l’attuale governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. La Lega sta pensando di denunciare il governo Conte “per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. A dirlo è stato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, in occasione di una colazione elettorale a Marina di Pisa, organizzata per sostenere la candidata alla presidenza della ... Leggi su limemagazine.eu

