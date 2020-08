Vladimir Luxuria: "Un politico famoso e sposato mi fece delle avance: ma io gli dissi..." (Di venerdì 21 agosto 2020) La nota attrice ed ex politica Vladimir Luxuria, ha rivelato una dichiarazione scioccante circa il suo passato politico, in cui svela le avance che le ha rivolto un uomo sposato. Vladimir Luxuria è nota per essere un personaggio che di certo non passa inosservato: nota attivista, personaggio televisivo, attrice ed ex politica, ha svelato di aver ricevuto delle avance da un politico famoso, quando era alla Camera dei Deputati. Un uomo politico sposato e con figli, per giunta. La notizia ci giunge da una recente pubblicazione su Novella2000, in cui Vladimir Luxuria confessa un fatto capitato proprio a Montecitorio: "Quando ero ... Leggi su movieplayer

gossipblogit : Vladimir Luxuria: 'Il mio uomo ideale? Non deve vergognarsi di frequentare una trans' - toysblogit : Vladimir Luxuria: 'Il mio uomo ideale? Non deve vergognarsi di frequentare una trans' - mxrukosan : @Tiffany0251 s i, è allo stesso livello di tutti quei meme orribili che fanno ancora su vladimir luxuria - Novella_2000 : Vladimir Luxuria rivela: ‘Ho ricevuto avance da un politico sposato’ - olindocervi : Forse ho problemi di vista, ma vedo Vladimir Luxuria e un altro transessuale con Obama e Renzi. O forse sono stato… -