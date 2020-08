Taranto: incendio, pullman a fuoco Intervento dei pompieri (Di venerdì 21 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai vigili del fuoco: Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento porto è interventuo per spegnere un incendio di un autobus AMAT che, in uscita da Taranto, transitava sulla SS 106. L’incendio ha avuto origine dal vano motore, posto nella parte posteriore, e dopo un vano tentativo operato dall’autista con l’estintore in dotazione si è rapidamente propagato a tutto l’automezzo. Al momento in cui si è verificato l’evento sull’autobus c’erano tre passeggeri che, fortunatamente non hanno subito conseguenze. L’Intervento dei vigili del fuoco, giunti quando l’automezzo era tutto avvolto dalle fiamme, ha permesso la rapida estinzione ... Leggi su noinotizie

_Carabinieri_ : Intrappolati in casa da un incendio, due coniugi sono stati salvati dai #Carabinieri di Taranto che li hanno tempes… - emergenzavvf : Non capita tutti i giorni di camminare su un mare di... Cozze in fiamme ?? Il singolare intervento dei… - NoiNotizie : #Taranto: incendio, pullman a fuoco - TrafficoA : A14 - Bari - Incendio A14 Pescara-Taranto Incendio tra Bari sud e Bari Nord - TrafficoA : A14 - Bari - Incendio A14 Pescara-Taranto Incendio tra Bari Nord e Bari sud -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto incendio Taranto: incendio, pullman a fuoco Intervento dei pompieri Noi Notizie Taranto, a fuoco autobus Amat: coltre di fumo nero, nessun ferito

TARANTO - Un autobus dell’Amat, l’azienda per la mobilità urbana di Taranto, ha preso fuoco mentre transitava sulla strada 106, nei pressi dello stabilimento Eni, ed è stato completamente distrutto da ...

Incendio sulla A14 Bologna-Taranto: camion a fuoco, traffico in tilt

Incendio sulla A14 Bologna-Taranto. Un tir ha preso fuoco all’altezza dello svincolo per Ravenna. Code e disagio nel tratto tra Imola e la diramazione Ravenna verso Ancora A causa di un incendio sulla ...

TARANTO - Un autobus dell’Amat, l’azienda per la mobilità urbana di Taranto, ha preso fuoco mentre transitava sulla strada 106, nei pressi dello stabilimento Eni, ed è stato completamente distrutto da ...Incendio sulla A14 Bologna-Taranto. Un tir ha preso fuoco all’altezza dello svincolo per Ravenna. Code e disagio nel tratto tra Imola e la diramazione Ravenna verso Ancora A causa di un incendio sulla ...