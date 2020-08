Roma. Incendio a Casal Bertone: arrestati due uomini, stavano smaltendo rifiuti (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e del Gruppo Forestale di Roma i responsabili del devastante Incendio divampato intorno alle 14 di ieri in un campo di sterpaglie nella zona di via Galla Placidia e che si e’ poi propagato per circa 16mila metri quadrati, mettendo a rischio attivita’ commerciali e abitazioni della zona di Casal Bertone. Si tratta di un cittadino italiano di 67 anni e un cittadino senegalese di 42 anni. L’italiano, proprietario di un fondo da dove sarebbe scaturito l’Incendio, con l’aiuto del 42enne senegalese, stava smaltendo illecitamente dei cumuli di rifiuti, anche di genere speciale e pericoloso, dandogli fuoco. Le alte temperature ... Leggi su romadailynews

emergenzavvf : Dalle ore 13.15 squadre dei #vigilidelfuoco sono al lavoro per spegnere l’#incendio in un maneggio in via del Quadr… - CarmenZavaleta1 : RT @romatoday: roma Incendio a Galla Placidia, bruciano cumuli di rifiuti e provocano maxi rogo: presi i responsabili - romatoday : roma Incendio a Galla Placidia, bruciano cumuli di rifiuti e provocano maxi rogo: presi i responsabili… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incendio - Via di Trigoria ?possibili difficoltà di circolazione altezza Via Pontina #luceverde #Lazio - luwal10 : RT @ForzaNuova: #5settembre #Roma TANTI FUOCHI PER UN 'INCENDIO' È iniziato il conto alla rovescia per quella che si annuncia ormai come un… -