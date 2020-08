Riforma pensioni, ultime 21 agosto: Quota 41 contro Damiano, serviva Ddl 857 subito (Di venerdì 21 agosto 2020) Tantissimi lavoratori hanno scritto e commentato l‘intervista che abbiamo rivolto a Cesare Damaino, dirigente del partito dem, rivolgendosi direttamente all’onorevole anche adirati, evidenziando come all’epoca non si sia battuto a sufficienza per vedere approvato il suo Ddl 857 che vedeva contemplata non solo una flessibilità in uscita dai 62 anni con una penalizzazione del 2% annuo, quanto la Quota 41 indipendentemente dall’età anagrafica. I lavoratoi precoci non ci stanno oggi a sentir parlare l’Onorevole si una Riforma pensioni che potrebbe vedere la luce dal 2022 e che vede una sorta di rivisitazione del Ddl 857. Amareggiati e delusi scrivono all’onorevole facendo notare che nel 2022 i precoci saranno praticamente estinti. La Quota 41, dicono all’unisono, ... Leggi su pensionipertutti

Tantissimi lavoratori hanno scritto e commentato l‘intervista che abbiamo rivolto a Cesare Damaino, dirigente del partito dem, rivolgendosi direttamente all’onorevole anche adirati, evidenziando come ...

Negli ultimi tempi stiamo assistendo a continui dibattiti sulla previdenza. Tra gli aspetti più discussi troviamo certamente i requisiti minimi per chiedere la pensione. L’accesso sempre più posticipa ...

