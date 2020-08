Lopetegui: “Sono contento per tutti i tifosi del Siviglia” (Di venerdì 21 agosto 2020) Arriva ai microfoni di Sky Sport anche l’allenatore del Siviglia Lopetegui: “Abbiamo parlato di resistere e continuare a crederci. Siamo andati avanti nelle difficoltà e abbiamo mostrato la nostra forza, meritando anche la vittoria della partita. Sono contento per tutti i tifosi del Siviglia, per chi lavora qui soprattutto per aver regalato una gioia dopo la pandemia. Mi rivolgo a loro e dico di non festeggiare per strada, evitate assembramenti”. Foto: Marca L'articolo Lopetegui: “Sono contento per tutti i tifosi del Siviglia” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

