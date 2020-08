Coronavirus, da oggi partono i tamponi all’aeroporto di Capodichino (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – partono oggi, venerdì 21 agosto, i controlli all’aeroporto di Capodichino di Napoli con tamponi molecolari per i passeggeri provenienti dall’estero e in particolare rientranti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. L’attività vedrà impegnato il personale medico dell’Usmaf, il personale sanitario di tutte le Asl della Campania con il supporto dei volontari della Protezione civile regionale, del 118 e della Croce Rossa. Sono 14 arrivi gli aerei giornalieri provenienti dai 4 Paesi esteri con un flusso di circa 110 viaggiatori per volo. I passeggeri, come riportato in una nota dell’Unità di Crisi della Regione Campania, compileranno il modulo con cui si segnalano all’Asl di competenza, si sottoporranno al test, e ... Leggi su anteprima24

