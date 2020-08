Alexei Navalny, i medici russi: “Nessuna traccia di avvelenamento nel suo corpo”. E negano il trasferimento del paziente in Germania (Di venerdì 21 agosto 2020) Negato il trasferimento in Germania di Alexei Navalny, i medici: “Nessuna traccia di avvelenamento” È stato negato il trasferimento di Alexei Navalny in Germania, mentre i medici dell’ospedale di Omsk, dove il leader dell’opposizione russa è ricoverato da giovedì 20 agosto, affermano che nel corpo di Navalny non c’è “nessuna traccia di avvelenamento”. Le condizioni di Navalny (qui il suo profilo) sono ancora gravi: il leader dell’opposizione russa, diventato noto come blogger anti-corruzione, è ancora in coma. Nella mattinata di ... Leggi su tpi

