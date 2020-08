Russia, il nemico di Putin è in terapia intensiva e rischia di morire: è stato avvelenato (Di giovedì 20 agosto 2020) Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato probabilmente avvelenato. Oppositore di Putin. Non è la prima volta che Alexei Navalny deve subìre attacchi più o meno misteriosi che mettono a rischio la sua vita, ma questa volta potrebbe non farcela. La sua ‘colpa’ è quella di essere acerrimo nemico del leader russo Vladimir Putin. Il leader dell’opposizione russa è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato probabilmente avvelenato. Lo ha resto noto la sua portavoce, Kira Yarmish, spiegando ... Leggi su chenews

Perché per Putin la Bielorussia non è l’Ucraina. Lo spiega Tafuro (Ispi)

Le persone in piazza non gridano slogan contro la Russia e non portano bandiere dell'Ue, vogliono soltanto che Lukashenko lasci il potere. E Putin potrebbe accettare la transizione perché per Mosca no ...

