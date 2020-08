Microplastiche in mare: tonnellate in appena 200 metri d’acqua (Di giovedì 20 agosto 2020) La diffusione delle plastiche e delle Microplastiche in mare è un problema molto grave: dei ricercatori, analizzando un tratto di Oceano Atlantico che va dall’Inghilterra alle isole Falkland, ha trovato circa 21 milioni di tonnellate di plastica. Numeri spaventosi che lo diventano ancora di più se si tiene conto che il campionamento è stato fatto … Leggi su periodicodaily

Nell'Atlantico ci sono milioni di tonnellate di plastica

Un nuovo studio rileva la presenza di 21 milioni di tonnellate di microplastiche nei primi 200 metri di profondità. Misurata anche la quantità di particelle di polietilene, polipropilene e polistirene ...

