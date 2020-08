Meteo, le previsioni di venerdì 21 agosto (Di giovedì 20 agosto 2020) Una nuova ondata di calore proveniente dal Nordafrica porta sole e caldo in tutta l'Italia. Venerdì e sabato, in particolare sulle regioni centrali, sulla Sicilia e sulla Sardegna, il termometro sale di alcuni gradi. L'alta pressione garantisce bel tempo in tutto il Paese da Nord a Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

