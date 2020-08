Favola Spezia: è in Serie A! Non basta la vittoria del Frosinone (Di giovedì 20 agosto 2020) Lo Spezia fa la storia: i liguri conquistano la Serie A per la prima volta nella loro storia. La squadra affidata a Italiano conclude la sua cavalcata ai playoff con una sconfitta indolore contro il Frosinone, che resta a bocca asciutta in virtù dei piazzamenti nel campionato.LA GARAIl Frosinone è chiamato alla vittoria con due reti di scarto per ritornare in Serie A. Compito non semplice, dato che si gioca in casa dello Spezia. La partenza è favorevole ai liguri: al 5' Galabinov non inquadra la porta di poco con il suo colpo di testa. Passano sette minuti e arriva la risposta dei ciociari che colpiscono il palo con un tiro al volo di Beghetto. Si prosegue sullo 0-0 fino alla ripresa. Lo Spezia avrebbe l'occasione giusta per ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Favola Spezia: è in Serie A! Non basta la vittoria del Frosinone - - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: #Spezia da favola! 3-1 al #Chievo, è per la prima volta in finale playoff #SpeziaChievo #playoffSerieB - corradone91 : Nella serata che ci priva della favola-#Atalanta in Europa, finisce anche quella del #Pordenone: il #Frosinone riba… -

Ultime Notizie dalla rete : Favola Spezia Favola Spezia: è in Serie A! Non basta la vittoria del Frosinone ItaSportPress Genoa, Samp e Spezia un tridente da Serie A che finisce all'asta

C’è un interrogativo che si pongono in molti e che ieri dilagava in regione: perchè Gabriele Volpi, 77 anni, imprenditore assai facoltoso, "capiente" come direbbe Preziosi, quando si riferisce, nell’a ...

L’arte non va in vacanza: ecco dove programmare una visita nei musei aperti a Ferragosto

Nemmeno a Ferragosto l’arte va in vacanza. Le porte dei musei civici spezzini saranno aperte anche domani, giorno di Ferragosto, proprio per essere scoperti e riscoperti. Per tutti coloro che non lo a ...

C’è un interrogativo che si pongono in molti e che ieri dilagava in regione: perchè Gabriele Volpi, 77 anni, imprenditore assai facoltoso, "capiente" come direbbe Preziosi, quando si riferisce, nell’a ...Nemmeno a Ferragosto l’arte va in vacanza. Le porte dei musei civici spezzini saranno aperte anche domani, giorno di Ferragosto, proprio per essere scoperti e riscoperti. Per tutti coloro che non lo a ...