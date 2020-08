Treno deraglia sulla linea Milano-Lecco: paura e feriti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Treno della linea Lecco-Milano è deragliato trascinando fuori dai binari almeno tre carrozze. Nell'incidente ferroviario sarebbero rimaste ferite almeno tre persone: il convoglio che viaggiava in direzione Arcore, è deragliato all'altezza della stazione ferroviaria di Carnate. Si indaga sulle cause, un'ipotesi sarebbe quella che non abbia funzionato uno scambio dal momento che il Treno è finito su un binario morto e la motrice contro un muretto. Tra i feriti i macchinisti e un passeggero. Leggi su iltempo

