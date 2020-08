Taranto, scoppia incendio in casa: coniugi intrappolati dalle fiamme salvati dai carabinieri (Di mercoledì 19 agosto 2020) Taranto - scoppia un incendio in casa, marito e moglie intrappolati tra le fiamme vengono salvati dai carabinieri di Taranto. L'incidente è avvenuto in una villetta in zona Lama. I carabinieri una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

TARANTO - Scoppia un incendio in casa, marito e moglie intrappolati tra le fiamme vengono salvati dai carabinieri di Taranto. L'incidente è avvenuto in una villetta in zona Lama. I carabinieri una vol ...

Dl agosto: testo bollinato sale a 115 articoli. Sgravi contributi per 410mila nuove assunzioni

Il decreto agosto è stato 'bollinato' dalla Ragioneria generale dello Stato. Il testo definitivo, che l'ANSA ha potuto consultare, sale a 115 articoli. Tra le novità dell'ultima ora misure per l'Arsen ...

