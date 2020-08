La sorpresa dell'edilizia: i cantieri sorridono (Di martedì 18 agosto 2020) L'inchiesta del KOF evidenzia un luglio positivo per l'edilizia, mentre il settore manifatturiero continua a soffrire Leggi su media.tio.ch

Il lavoro accumulato rilancia i cantieri, l'industria aspetta il vaccino

LUGANO - CANTONE - Il sorriso è tornato sui cantieri ticinesi, mentre nel settore industriale la situazione resta difficile. È una fotografia in chiaroscuro quella scattata dal KOF, il Centro di ricer ...

