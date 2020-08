Incendio Loas di Aprilia: i risultati degli ultimi campionamenti a ridosso dell'impianto (Di martedì 18 agosto 2020) Arrivano i risultati di altre analisi compiute dall'Arpa Lazio , questa volta a ridosso dell'area interessata dall' Incendio divampato il 9 agosto scorso alla Loas. Sono stati infatti completati gli ... Leggi su latinatoday

L’incendio alla Loas di Aprilia, che è stato finalmente spento, continuerà ancora per settimane, se non per mesi, a far sentire i propri effetti. Principalmente su coloro che le fiamme le hanno fronte ...Nuovi dati dell'Arpa Lazio sulle rilevazioni eseguiti tramite la centralina installata nei pressi della Loas di via della Cooperazione, azienda di stoccaggio rifiuti distrutta da un incendio il 9 ...