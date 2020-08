Scuola, i presidi pretendono risposte: «Quando la consegna dei banchi?». E in caso di contagio: «No alla responsabilità penale» (Di lunedì 17 agosto 2020) «I dirigenti chiedono di conoscere con urgenza il calendario di consegna dei banchi monoposto. Non è possibile che lo vengano a sapere all’ultimo momento: l’organizzazione richiede tempo». A meno di un mese dalla riapertura delle scuole è Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), a fare il punto della situazione e sottoporre al governo diversi nodi ancora da sciogliere. «È impensabile che la mascherina sia l’unica arma di difesa dal contagio, perché sappiamo benissimo quanto sia faticoso, per gli alunni e per il personale, indossarla per ore», ha detto Giannelli, osservando come non si debbano «vanificare gli enormi sforzi profusi dai presidi, dai loro collaboratori, ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? 'Se ci sarà un caso positivo all'interno di una #scuola bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di conc… - HuffPostItalia : Un locale in ogni scuola per isolare i casi sospetti di Covid: il vademecum dei presidi - SkyTG24 : Scuola, i presidi: 'Vogliamo sapere la data di consegna dei nuovi banchi monoposto' - UrraciR : RT @CretellaRoberta: Presidi, stop alla scuola per contagi da valutare con l'Asl: Giannelli, non possono esistere regole generali. Azzolina… - soteros1 : RT @CesareSacchetti: I presidi parlano di stop alla scuola, di concerto con l'ASL, anche di fronte ad un bambino positivo asintomatico che… -