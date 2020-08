Eto’o: “Messi via dal Barcellona? Bisogna cambiare nome del club” (Di lunedì 17 agosto 2020) Samuel Eto’o, ex stella del Barcellona, ha commentato le voci di mercato che vedono Messi lontano dalla Catalogna. Questa la dichiarazione dell’attaccante camerunese a TycSport: “Messi? Gli voglio bene come un figlio. Il Barcellona è Messi, se Messi dovesse decidere di andarsene, allora il club dovrebbe cercare un altro nome per la squadra. A Barcellona abbiamo avuto la fortuna di avere il miglior giocatore di tutti i tempi, adesso Bisogna fare di tutto affinché termini la carriera al Barcellona”. Foto: Afrikasportnews L'articolo Eto’o: “Messi via dal Barcellona? Bisogna cambiare nome del club” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

passione_inter : Eto'o: 'Messi via? Il Barcellona dovrà cambiare nome. Spero concluda lì la sua carriera' - - ferraiolia : RT @marifcinter: Eto'o: 'A Messi voglio bene come un figlio. A Barcellona abbiamo la fortuna di avere il miglior giocatore del mondo e di t… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Eto'o: 'Se Messi decide di andarsene bisogna cambiare il nome del Barcellona' - ItaSportPress : Eto'o coccola Messi: 'È come un figlio, lo amo. Il Barcellona non deve privarsi di lui' - - FcInterNewsit : Eto'o su Messi: 'Il Barça deve fare di tutto per tenerlo. Se lo vendono, cambino nome al club' -

