"Basaglia ha chiuso i manicomi, e così...". Feltri bombarda: "Dove si sono rifugiati i matti" (Di lunedì 17 agosto 2020) Vittorio Feltri "celebra" a suo modo la legge 180 del 1978, l'epocale riforma ideata dallo psichiatra Franco Basaglia che portò alla progressiva chiusura dei manicomi. Una rivoluzione copernicana che da un lato ha dato dignità ai malati, non più considerati dei reietti dalla società, dall'altro riformando la struttura ospedaliera ha creato ricadute spesso problematiche per le famiglie degli stessi malati, che spesso si sono dovute sobbarcare l'onere di provvedere alla salute dei loro cari per colmare il vuoto lasciato dallo Stato. Tra il serio e il faceto, il direttore di Libero la butta in politica: "Lo psichiatra Basaglia - scrive Feltri su Twitter - chiuse i manicomi e si dimenticò di curare i matti, ...

Vittorio Feltri "celebra" a suo modo la legge 180 del 1978, l'epocale riforma ideata dallo psichiatra Franco Basaglia che portò alla progressiva chiusura dei manicomi. Una rivoluzione copernicana che ...

