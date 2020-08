Lacazette Juventus, “Sky Sport”: il francese è in pole, superato Milik (Di sabato 15 agosto 2020) Lacazette Juventus – La nuova Juventus di Andrea Pirlo prende forma. Dopo qualche giorno di stallo, inizia a muoversi qualcosa. Paratici sta lavorando a diverse uscite, per poter poi fare acquisti importanti. Ruolo fondamentale in cui bisogna operare subito è il numero 9, un nuovo bomber. Gonzalo Higuain è ormai alla fine del suo ciclo bianconero, perciò Paratici dovrà trovare un nuovo attaccante da affiancare al duo Dybala-Ronaldo. I nomi sulla lista son tanti, da Milik a Jimenez, ma nelle ultime ore Alexandre Lacazette sta scalando le gerarchie. Lacazette Juventus, la conferma di Sky Sport Il francese è ottimo in particolare per il rapporto qualità-prezzo, sicuramente migliore di quello di Raul Jimenez ... Leggi su juvedipendenza

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. Milik è l’obiettivo principale, ma spunta anche Lacazette. Dzeko, Morata e Zapata sono inarrivabili.

La Juventus prenderà almeno un paio di attaccanti, in attesa di capire se davvero arriverà una mega proposta per Dybala e cosa ne sarà di Higuain in scadenza di contratto il prossimo giugno. La novità ...

