Voto Rousseau, i Cinquestelle diventano come tutti gli altri: niente più limite di due mandati ai politici locali (Di venerdì 14 agosto 2020) Che sia una “rivoluzione” o un “cambio di pelle” la sostanza non cambia: i due sì su Rousseau della base – o almeno una parte, visto che hanno partecipato al Voto il 28% degli aventi diritto – del Movimento 5 Stelle agli altrettanti quesiti su doppio mandato e alleanze locali, segnano un’evidente inversione di rotta rispetto all’originaria intransigenza. La constatazione, probabilmente, che la politica è anche compromesso, e che compromesso non sempre equivale a sporcizia, disonestà, torbidezza. Vengono quindi ridiscussi due principi cardine dell’originaria purezza pentastellata: la regola dei due mandati e quella delle alleanze locali con i partiti, oltre che con le liste civiche. Attenzione però, sul quesito dei due ... Leggi su open.online

