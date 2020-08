Scontro navale Turchia-Grecia: sale la tensione tra i due Paesi, “una guerra in Egeo significherebbe la fine della Nato” (Di venerdì 14 agosto 2020) Alta tensione nel Mediterraneo orientale, dove si è verificata una mini-collisione al largo di Rodi tra una nave da guerra turca che scortava la “Oruc Reis” e una nave greca. Non sono chiare le circostanze dell’impatto. Secondo alcuni media greci, la fregata “Limnos” avrebbe urtato e danneggiato la nave da guerra turca “Kemal Reis”, mentre altre fonti giornalistiche di Atene riportano di una leggera collisione e un “incidente“. In Turchia la notizia è stata riportata dall’agenzia “Eha”, secondo la quale invece la “Kemal Reis” ha intercettato e danneggiato la nave greca, costringendola a far ritorno in porto. “Greek city times” ha sottolineato che le foto dell’esercitazione con le forze francesi ... Leggi su meteoweb.eu

