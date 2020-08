Enzo Bucchioni condanna Maurizio Sarri: “Era una Juve di nessuno” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb dell’esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus. “Come vi avevamo detto da tempo, il Lione era ed è stato la sua dead line. Ma la sua sorte era segnata da mesi. Colpe ne ha tante, ma la responsabilità è tutta di Agnelli che ha subito una proposta fatta da Nedved e Paratici senza convinzione e senza avere la forza di dire no. Un allenatore di questo tipo, senza la protezione totale della società, è diventato fragile dopo poche settimane e la squadra lo ha sbranato. Per cambiare Allegri e giocare meglio s’è trasformato la Juve in una squadra di nessuno. Alla fine non era più la Juve di Allegri e quella di ... Leggi su calciomercato.napoli

