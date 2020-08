Centonovantanove lettere per Patrick Zaky (Di giovedì 13 agosto 2020) Centonovantanove lettere, uno per ogni giorni di carcerazione di Patrick Zaky, per tenere viva l’attenzione mediatica sul caso e mandare un messaggio al giovane egiziano, studente dell’Università di Bologna, detenuto dallo scorso febbraio con l’accusa di turbativa sociale e terrorismo. Promotori dell’iniziativa sono i ragazzi di InOltre-Alternativa Progressista, associazione di giovani militanti del Partito democratico. Le lettere – inviate al carcere di Tora (in cui Zaky è recluso) e a diverse istituzioni italiani e internazionali – sono state firmate da politici, intellettuali e associazioni, tra cui il segretario Pd Nicola Zingaretti, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’attivista anti-mafia Don ... Leggi su tpi

