Bufera Pescara, lite tra un tifoso e il sannita Bruno: le parole del presidente Sebastiani (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPescara – Tensione a Pescara. La vittoria nella sfida di andata dei play out contro il Perugia non è bastata a stemperare il nervosismo. Ieri mattina, anzi, gli animi si sono ulteriormente surriscaldati, come raccontato dal Centro di Pescara, un articolo ripreso nel pomeriggio anche da La Gazzetta dello Sport. Il giornale abruzzese ha raccontato di una lite tra un tifoso e il centrocampista Alessandro Bruno. Il supporter del Pescara avrebbe incrociato il giocatore originario di Benevento sul lungomare nord e, vedendolo passare in auto, lo avrebbe insultato. Bruno, allora, sarebbe sceso dalla macchina e lo avrebbe colpito con due pugni al volto e uno schiaffo. Il Centro riporta le parole dello ... Leggi su anteprima24

LANCIANO - Una vicenda che sta provocando una bufera politica, e che potrebbe anche arrivare ad un esposto in Procura per abuso d’ufficio: è quella che ha come protagonista il direttore generale della ...

E' bufera estiva sulla movida a Fossacesia. Con un weekend... di furiose polemiche. Nelle scorse ore dallo stabilimento balneare Playa Blanco, tra i più noti e frequentati, è stata comunicata la chius ...

