Bonus ai politici, il deputato Andrea Dara: “Non l’ho chiesto io, è stata mia madre” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il deputato Andrea Dara – attualmente sospeso dalla Lega per aver chiesto e ottenuto il Bonus di 600 euro – sostiene che ad aver chiesto il sussidio sia stata la madre. Come aveva già anticipato qualche giorno fa il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di un’ospitata ad Agorà Estate su Rai 3, i … L'articolo Bonus ai politici, il deputato Andrea Dara: “Non l’ho chiesto io, è stata mia madre” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

CAMPOBASSO – Bonus Covid senza addentarci un ulteriori commenti vi esponiamo a seguire cosa ne pensa il capogruppo del M5s in Consiglio regionale Andrea Greco “Il mio silenzio sulla vicenda del bonus ...Tra gli aiuti emanati dal Governo per far fronte alla crisi economica scatenata dalla pandemia molto richiesto in Italia è stato il Bonus Inps, parte del Decreto Cura Italia prima e Decreto Rilancio p ...