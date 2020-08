Ziliani: B-Juveful, è la Juve, ma tra matrimoni rotti e nuovi amori (tutti in bianconero) sembra Beautiful (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sul Fatto Quotidiano Paolo Ziliani si diverte a sciorinar tutti gli amori dei dirigenti della Juventus, tra mogli, nuove fidanzate e paparazzi. Paragona la situazione di La Mandria a una soap opera, tanto da rinominarla B-Juveful, sulla scorta della più nota Beautiful. “E se dopo Beautiful, la soap opera che da più di trent’anni tiene avvinto mezzo mondo, fosse arrivata l’ora di convertirsi a B-Juveful, la telenovela made in Italy che da qualche tempo si sta dipanando in quel di Torino, località La Mandria, il parco naturale già residenza di Vittorio Emanuele II, con intrecci amorosi da far invidia a quelli di Ridge e Brooke e delle famiglie Forrester e Logan? La cosa certa ... Leggi su ilnapolista

