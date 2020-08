CorSport: Juve, dopo l’addio di Sarri si raffredda la pista Milik (Di mercoledì 12 agosto 2020) Con l’esonero di Sarri dalla panchina della Juventus sembra raffreddarsi la pista che porta Milik in bianconero. Lo scrive il Corriere dello Sport. “La Juve vuole cambiare volto, insomma, e rinnovarsi in ogni reparto. In attacco si cerca un centravanti da affiancare a Ronaldo: il nome preferito è Zapata, anche se l’Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi del suo bomber e ha già rifiutato una proposta da 30 milioni più Perin. La Dea resta una bottega super costosa, ma i bianconeri non mollano. La suggestione social che vuole un romantico ritorno di Morata non trova conferme, così come si è raffreddata la pista Milik, dopo l’addio di Sarri. ... Leggi su ilnapolista

Il vertice tra Antonio Conte e Steven Zhang non andrà in scena prima del termine della stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nodi da sciogliere restano, il tecnico chiederà di essere pi ...

Corsport - Juventus U23, per la panchina Legrottaglie e Baroni. In calo le quotazioni di Grosso

Chi guiderà la Juventus Under 23? La corsa è apertissima, dopo la promozione di Andrea Pirlo in prima squadra, e coinvolge diversi protagonisti tutti con un passato più o meno lungo a tinte bianconere ...

Il vertice tra Antonio Conte e Steven Zhang non andrà in scena prima del termine della stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, i nodi da sciogliere restano, il tecnico chiederà di essere pi ...Chi guiderà la Juventus Under 23? La corsa è apertissima, dopo la promozione di Andrea Pirlo in prima squadra, e coinvolge diversi protagonisti tutti con un passato più o meno lungo a tinte bianconere ...