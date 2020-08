Terremoto: lieve scossa alle 4,16. Epicentro a Rodi Garganico: magnitudo 2,4 (Di martedì 11 agosto 2020) La scossa è stata registrata alle 4,16. magnitudo 2,4 con Epicentro a due chilometri da Rodi Garganico e a tre da Ischitella. Quaranta minuti prima il Terremoto di magnitudo 3,7 in Calabria: Epicentro ad Aprigliano (Cosenza). (immagine: fonte ingv.it) L'articolo proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

messveneto : Lieve scossa di terremoto in Slovenia, l'epicentro nella stessa area del sisma di luglio - GINA32451015 : RT @chruggeriTg2: Le esplosioni di #Beirut autorità libanesi: devastazione causata da stock di #nitratodiammonio sequestrato. 4 mila feriti… - chruggeriTg2 : Le esplosioni di #Beirut autorità libanesi: devastazione causata da stock di #nitratodiammonio sequestrato. 4 mila… - FBusbani : RT @carlasignorile: #Beirut, l'esplosione percepita (come un lieve terremoto) anche a Cipro (a 180 km). Si teme una strage a Beirut (tutti… - Zamberlett : RT @carlasignorile: #Beirut, l'esplosione percepita (come un lieve terremoto) anche a Cipro (a 180 km). Si teme una strage a Beirut (tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto lieve Lieve scossa di terremoto avvertita nei pressi di Rabbi ladigetto.it Lieve scossa di terremoto avvertita nei pressi di Rabbi

Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 22.32 di oggi con epicentro 3 chilometri a nord-est di Rabbi, in Val di Sole. La magnitudo è stata quantificata in 2.0 ML. L’ipocentro è stato locali ...

Feltre, scossa di terremoto, il boato è stato avvertito in tutta la zona

. E’ avvenuto pochi minuti prima delle 17 di questo pomeriggio il terremoto con epicentro tra i comuni di Lamon e Sovramonte. Grande è stato lo spavento per la popolazione residente nella zona del Fel ...

Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 22.32 di oggi con epicentro 3 chilometri a nord-est di Rabbi, in Val di Sole. La magnitudo è stata quantificata in 2.0 ML. L’ipocentro è stato locali .... E’ avvenuto pochi minuti prima delle 17 di questo pomeriggio il terremoto con epicentro tra i comuni di Lamon e Sovramonte. Grande è stato lo spavento per la popolazione residente nella zona del Fel ...