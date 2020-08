NBA 2019/2020: Kyle Kuzma regala la vittoria ai Lakers, Butler ferma Warren (Di martedì 11 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra lunedì 10 agosto e martedì 11 agosto ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA 2019/2020. Kyle Kuzma segna 25 punti e firma il canestro della vittoria a 4 decimi dalla sirena per i Lakers, che devono sudare fino all’ultimo contro le riserve di Denver nonostante di 56 punti della coppia James-Davis. Jimmy Butler torna in campo e con 19 punti vince il duello con T.J. Warren, Toronto batte Milwaukee in una gara contrassegnata dalle assenze. Dallas rimonta 22 punti a Utah con il duo Marjanovic-Hardaway Jr., Phoenix batte OKC grazie ai 35 punti di Devin Booker. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE IL CALENDARIO CON TUTTE LE PARTITE NBA LOS ANGELES ... Leggi su sportface

NBA, premi individuali: annunciati i finalisti per la stagione 2019-2020

A documentare il prestigio del suo arrivo concorre prima di tutto un particolare: i suoi trascorsi nella NBA. Quello di Rodney O’Keith Purvis sotto le mura di Bergamo non è propriamente un arrivo qual ...

Happy Casa Brindisi, Nick Perkins completa il roster di coach Vitucci

Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta statunitense Nick Perkins, centro mancino di 203 cm per 113 kg. Nato a Saginaw e cresciuto a Ypsilanti, n ...

