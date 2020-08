Mano nella mano con lei, giovane e famosa. Silvio Berlusconi con la nuova fiamma (Di martedì 11 agosto 2020) Lo scorso 4 marzo 2020 l’entourage di Silvio Berlusconi aveva annunciato ufficialmente che la relazione sentimentale con Francesca Pascale era finita. Sin dalle prime ore i siti scandalistici avevano individuato nella fine della relazione tra i due, l’arrivo di una nuova compagna per il leader di Forza Italia. Gli indizi portavano tutti a Marta Antonia Fascina, 30enne deputata. I due non avevano commentato la notizia, ma il giorno dopo l’annuncio della fine del rapporto con la Pascale, il settimanale ‘Diva e Donna‘ aveva pubblicato degli scatti che li ritraevano. Oggi un nuovo capitolo firmato stavolta da ‘Chi’ che pizzica Silvio Berlusconi mano nella mano per ... Leggi su caffeinamagazine

