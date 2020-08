Turista austriaca partorisce in spiaggia a Cattolica: “Non sapevo di essere incinta” (Di lunedì 10 agosto 2020) Lo scorso 1° agosto una Turista austriaca, già madre di sei figli, si trovava in spiaggia, al bagno 5 di Cattolica, con la famiglia, quando ha avvertito un malore. La donna si è diretta verso il bagno, ma non ha fatto in tempo ad avvisare i suoi familiari. Le sue urla hanno attirato i gestori dello stabilimento balneare e un’infermiera, che si trovava lì per caso: quest’ultima ha subito capito che la Turista stava per partorire e ha avvisato il 118, ma il piccolo non ha atteso l’arrivo dei soccorritori ed è nato. Subito dopo il parto avvenuto all’improvviso, la madre aveva perso molto sangue e il piccolo non rispondeva agli stimoli. Dopo un lungo attimo di apprensione, però, ha fatto il suo primo vagito. La madre: “Non ... Leggi su meteoweb.eu

