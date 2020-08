Paola Ferri, ex fidanzata Edoardo Bennato: una morte drammatica (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo articolo . Paola Ferri è stata la compagna di Edoardo Bennato, è mancata nel 1995 in seguito a un tragico incidente, mentre stava dalla parte del passeggero. Correva l’anno 1995 e Edoardo e Paola erano in macchina insieme, lui guidava e lei era a fianco sul sedile del passeggero, poi il tragico incidente che costrinse la ragazza, … Leggi su youmovies

Paola Ferri è stata la compagna di Edoardo Bennato, è mancata nel 1995 in seguito a un tragico incidente, mentre stava dalla parte del passeggero. Correva l’anno 1995 e Edoardo e Paola erano in macchi ...

Calcio rosa, il Real Aglianese svincola 23 calciatrici

Agliana (Pistoia), 9 agosto 2020 - Quel che si dice fare pulizia (o meglio ancora, mettere ordine). Repulisti neroverde. Il presidente/allenatore del Real Aglianese, Armando Esposito, prosegue nella s ...

