Libano, si dimette il primo ministro Diab Hassan con tutto il governo: «Il disastro è il risultato di una corruzione cronica» (Di lunedì 10 agosto 2020) A quasi a una settimana dall’esplosione al porto di Beirut, e sull’onda degli scontri che da giorni infiammano la capitale libanese, il primo ministro del Libano Diab Hassan si è dimesso insieme a tutto il governo. L’annuncio è arrivato dopo la riunione del Consiglio dei ministri ed è stato comunicato in un discorso ufficiale al Paese ale 19.30, ora locale. Il disastro avvenuto martedì scorso a Beirut «è il risultato di una corruzione cronica» in Libano, che ha impedito una gestione efficace del Paese, ha detto il primo ministro. «La rete della corruzione è ... Leggi su open.online

Per il ministro dell’Interno Mohammad Fahmi dimettersi oggi significa "sottrarsi alle proprie responsabilità" Il governo libanese si dimette in blocco. Le esplosioni del 4 agosto che hanno distrutto i ...Il disastro avvenuto martedì scorso a Beirut «è il risultato di una corruzione cronica» in Libano, che ha impedito una gestione efficace del Paese. Lo ha detto il primo ministro Hassan Diab annunciand ...