Il caso del bimbo di Parma, il biologo: “Giudice deve avere ok Asl per obbligo a vaccini” (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – “Se un bambino ha una storia sanitaria per la quale, secondo parere di specialisti, e’ in valutazione sospesa dalle vaccinazioni, in assenza di una controparte, il giudice in base a cosa ha deciso che per essere nella legge il bambino debba essere per forza vaccinato?“. E’ questo l’appello al giudice che Franco Trinca, biologo nutrizionista clinico, che si occupa da anni di polimorfismi genetici in relazione a possibili reazioni avverse ai vaccini, intervistato dalla Dire, lancia in merito alla decisione del Tribunale di Parma di obbligare il figlio di P., mamma coraggio il cui caso DireDonne sta seguendo, di sottoporsi alle vaccinazioni nonostante “ben 7 esperti- come la legale Giampaoli ha ricordato- abbiano certificato che il bimbo debba essere sollevato dall’obbligo per le sue condizioni di salute“. Leggi su dire

davidallegranti : Continuo a leggere e vedere pezzi di colleghi che parlano del caso Inps dicendo che sono 'coinvolti persino 2.000 p… - GiovanniToti : Dopo mesi di immobilismo con totale arroganza, mancanza di rispetto e prepotenza, il ministro De Micheli ha nominat… - fattoquotidiano : Il nostro giornale ha pubblicato da dicembre del 2016 alla fine di febbraio 2017 tutte le notizie sul caso Consip i… - nakisady : RT @UmbertoNew: Ma non capite che l'#INPS ha fatto uscire indiscrezioni (guarda caso senza nomi) solo per far aumentare il malcontento vers… - home_marco : @GuidoCrosetto A te no perché ci stanno di mezzo 3 leghisti, fossero stati 3 del PD o comunque di sinistra lo avres… -

Ultime Notizie dalla rete : caso del Il caso del paziente all’ospedale di Casale Monferrato, la telefonata al Dea: “Venite pure a prenderlo”. Ma si era già allontanato La Stampa Sentenza vaccini, Sgarbi contro Lorenzin: “Parole vergognose, strappare un figlio alla madre è un atto di inaccettabile violenza”

TRENTO. Il presidente del Mart Vittorio Sgarbi interviene a gamba tesa sulla vicenda che ha coinvolto una madre trentina che non voleva vaccinare il proprio figlio. Nei giorni scorsi infatti, il tribu ...

Locali e vacanze a rischio contagio: giovani osservati speciali

Assembramenti, nessun distanziamento o utilizzo dei dispositivi di protezione tra cui le mascherine. Succede sulla pista del Byblos, storica discoteca all'aperto sulle colline di Misano Adriatico, nel ...

TRENTO. Il presidente del Mart Vittorio Sgarbi interviene a gamba tesa sulla vicenda che ha coinvolto una madre trentina che non voleva vaccinare il proprio figlio. Nei giorni scorsi infatti, il tribu ...Assembramenti, nessun distanziamento o utilizzo dei dispositivi di protezione tra cui le mascherine. Succede sulla pista del Byblos, storica discoteca all'aperto sulle colline di Misano Adriatico, nel ...