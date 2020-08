Giugliano, scontro tra due auto all’incrocio Madonna delle Grazie (Di lunedì 10 agosto 2020) Giugliano. scontro tra due auto in via Madonna delle Grazie, ci sono feriti. E’ accaduto intorno alle ore 16 di oggi 10 agosto, un incidente tra una Lancia Y e una Fiat Panda di colore blu. L’impatto è stato violento tanto da far sbalzare la Panda e falla girare su stessa. Giugliano, l’incidente Secondo una … L'articolo Giugliano, scontro tra due auto all’incrocio Madonna delle Grazie Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano scontro Giugliano, scontro tra due auto all'incrocio Madonna delle Grazie Teleclubitalia.it