Fisker | - La Ocean sarà costruita in Austria

La Fisker ha annunciato di aver firmato un memorandum d'intesa con la Magna Steyr per costruire la nuova Ocean in Austria. La Suv elettrica entrerà in produzione entro la fine del 2022 nella fabbrica di Graz, famosa a livello globale per la produzione di modelli come le Mercedes Classe G (assemblata qui dal 1979), BMW Z4 e Toyota Supra. Le due aziende stanno inoltre valutando delle opzioni per produrre la sport utility a zero emissioni anche in Cina e negli Stati Uniti.I modelli prodotti a Graz. Negli anni le linee produttive dello stabilimento Austriaco si sono occupate dell'assemblaggio di modelli di vari marchi. Oltre alla Geländewagen, infatti, la fabbrica si è occupata della costruzione di altre vetture della Stella come la prima generazione della Classe M, poi diventata ML, e della SLS AMG.

Ci sono contatti, ma nessun accordo è stato ancora firmato. La società del designer danese si è rivolta all'atelier torinese per lo sviluppo del suv Ocean Nella mobilità elettrica griffata Volkswagen ...

Fisker ha dichiarato che dopo il SUV Ocean, atteso per il 2022, tra il 2023 e il 2025 verrano lanciati sul mercato altri tre modelli elettrici. Un piano industriale ambizioso per la casa automobilisti ...

