Disastro ambientale a Mauritius, una “marea nera” di benzina avanza nelle acque cristalline dell’isola (Di lunedì 10 agosto 2020) Disastro ambientale a Mauritius, più di mille tonnellate di benzina in mare: “La nave rischia di spezzarsi” È ormai una marea nera quella che avanza nelle acque cristalline dell’isola di Mauritius, lo Stato insulare nell’oceano Indiano, famoso per le sue spiagge paradisiache. Dalla portarinfuse MV Wakashio, la nave giapponese che si è arenata lo scorso 25 luglio nella barriera corallina, sono già fuoriuscite oltre mille tonnellate di carburante. Le correnti e i venti oggi hanno ampliato la fuoriuscita di petrolio. Intanto è corsa contro il tempo di attivisti e volontari per cercare di contenere il Disastro: la gente del posto sta costruendo barriere assorbenti ... Leggi su tpi

repubblica : Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da nave-cisterna arenata [aggiornamento delle 21:… - HuffPostItalia : Disastro ambientale a Mauritius: 1000 tonnellate di petrolio in mare e la nave arenata che rischia di spezzarsi - repubblica : Disastro ambientale a Mauritius, tonnellate di carburante in mare da petroliera arenata - GioITA2 : RT @HuffPostItalia: Disastro ambientale a Mauritius: 1000 tonnellate di petrolio in mare e la nave arenata che rischia di spezzarsi https:/… - RadioPerusia : Mauritius, mille tonnellate di petrolio in mare Si rischia il disastro ambientale nell'isola dell'Oceano Indiano a… -