F1 – Caso Racing Point, la rabbia di Lawrence Stroll: “shockato dall’appello Ferrari, accuse inaccettabili” (Di domenica 9 agosto 2020) Il Caso Racing Point è più caldo che mai e monopolizza la cronaca di F1. Ferrari, McLaren, Renault e Williams hanno presentato appello contro la sentenza che ha multato e penalizzato la scuderia rosa, ma ha comunque concesso di poter utilizzare le prese d’aria dei freni copiate dalla Mercedes. Lawrence Stroll, patron della Racing Point, ha deciso di intervenire in prima persona sulla questione, respinge le accuse al mittente. Charles Coates – foto Getty“Non parlo spesso pubblicamente – ha scritto nella nota diffusa – sono estremamente arrabbiato per qualsiasi insinuazione a nostri comportamenti illegali, non ho mai imbrogliato in vita mia. Queste accuse ... Leggi su sportfair

