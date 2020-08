Escort positiva Covid in fuga da Crotone (Di domenica 9 agosto 2020) Francesca Angeli Escort positiva al Covid 19 in fuga da Crotone. Un'altra "Bocca di rosa" contagiata dal coronavirus scatena il panico questa volta in Calabria. Escort positiva al Covid 19 in fuga da Crotone. Un'altra «Bocca di rosa» contagiata dal coronavirus scatena il panico questa volta in Calabria. Dopo il caso di Modica dove una prostituta peruviana poi risultata contagiata aveva avuto diversi contatti ravvicinati ma ovviamente riservati ora è una Escort straniera che ha «esercitato» a Crotone a preoccupare l'Azienda sanitaria provinciale. La donna infatti dopo essere stata sottoposta al test che ha dato esito positivo è scomparsa La donna ... Leggi su ilgiornale

fanpage : Allerta Coronavirus in città - Notiziedi_it : Virus, escort positiva a Crotone ma da ieri si sono perse le sue tracce: caccia anche ai clienti - claudiocasta : Chiedere a Dudu..... Virus, escort positiva a Crotone ma da ieri si sono perse le sue tracce: caccia anche ai cli… - i__cant_change : RT @Deltacetum: Dopo la storia della escort che è stata trovata positiva al Covid-19 e si è data alla macchia per non fornire le generalità… - zazoomblog : Escort è positiva al Coronavirus ma fugge e scompare nel nulla: si temono contagi - #Escort #positiva #Coronavirus… -