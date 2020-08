Due ex soldati statunitensi sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per il tentato colpo di stato di maggio (Di domenica 9 agosto 2020) Due ex soldati statunitensi sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per aver partecipato al tentato colpo di stato di maggio contro il presidente Nicolás Maduro. I sue uomini sono Luke Alexander Denman e Airan Berry, che Leggi su ilpost

repubblica : ?? Esplosione a #Beirut: anche due soldati italiani tra le centinaia di feriti, altri ricoverati in stato di shock - ellieBlackSky : CIRCO perché due secondi dopo ha iniziato a lamentarsi dei gravi casi di discriminazione maschile tra i quali annov… - RSInews : Venezuela, 20 anni a due soldati USA - teletext_ch_it : Venezuela, 20 anni a due soldati USA - EfpFay : Bellissimo parlare con mia nonna della guerra in Abissinia e venire a sapere che probabilmente anche allora drogava… -

Ultime Notizie dalla rete : Due soldati Esplosioni a Beirut, ferito militare italiano: altri soldati sono in osservazione sotto choc Fanpage.it Due ex soldati statunitensi sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per il tentato colpo di stato di maggio

Due ex soldati statunitensi sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per aver partecipato al tentato colpo di stato di maggio contro il presidente Nicolás Maduro. I sue uomini sono Luke ...

Venezuela, 2 americani condannati a 20 anni per "incursione armata"

Roma, 8 ago. (askanews) - Due ex soldati statunitensi arrestati in Venezuela per aver tentato un '"invasione" armata del paese sudamericano via mare a maggio sono stati condannati a 20 anni di prigion ...

Due ex soldati statunitensi sono stati condannati a 20 anni di carcere in Venezuela per aver partecipato al tentato colpo di stato di maggio contro il presidente Nicolás Maduro. I sue uomini sono Luke ...Roma, 8 ago. (askanews) - Due ex soldati statunitensi arrestati in Venezuela per aver tentato un '"invasione" armata del paese sudamericano via mare a maggio sono stati condannati a 20 anni di prigion ...