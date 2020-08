"Chiudere tutto scelta giusta, ha salvato il Paese" (Di domenica 9 agosto 2020) Chiudere tutto è stata una scelta giustissima che ha salvato il Paese e risparmiato vite. In un colloquio con il Corriere della Sera, il ministro della Salute Roberto Speranza invita a prepararsi ad un ‘autunno di resistenza’, perché il virus non è scomparso, e sollecita i ragazzi alla cautela e al rispetto delle regole base, perché tutte le scuole dovranno riaprire il 14 settembre, e i sacrifici loro richiesti hanno questo obiettivo. Poi aggiunge che finché l’emergenza non sarà finita non inseguirà nessuno sulle polemiche. Leggi su huffingtonpost

petergomezblog : Salvini “Conte sequestrò mezza Italia senza motivo”. Il 10 marzo (a lockdown in corso) diceva: “Chiudere tutto da n… - fattoquotidiano : Per #Salvini '#Conte sequestrò mezza Italia'. Il 10 marzo (a lockdown in corso) lui diceva: 'Chiudere tutto da nord… - ale_villarosa : #Salvini oggi: 'Conte ha sequestrato mezza Italia.' #Salvini 10 marzo: 'Chiudere tutto, a pezzi non basta.' Ma com… - tittimaestra : RT @HuffPostItalia: 'Chiudere tutto scelta giusta, ha salvato il Paese' - AristarcoScann1 : RT @FrancescoLaverg: Salvini a marzo chiedeva di chiudere tutto...oggi accusa il governo di sequestro di persona... La campagna elettorale… -

