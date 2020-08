Sbarchi dei migranti e contagi, il pasticcio brutto dei test sierologici (Di sabato 8 agosto 2020) Impressionante. Mesi di lockdown per arrivare ad oggi ad uno scenario che dalle notizie che arrivano ogni giorno, sembra essere davvero caotico. “Un terzo dei numeri che certificano la nuova impennata di contagi è riconducibile a focolai in centri di accoglienza”. Solo a Treviso 246 contagiati su 281. migranti positivi in fuga dal centro di Ferrandina a Matera. Mentre il governatore dell’Abruzzo, Marsilio, presenta un esposto-denuncia in procura, quello della Basilicata Bardi chiude le porte ai richiedenti asilo. Nelle regioni come la Sicilia, la Basilicata e l’Abruzzo, che fino a qualche settimana fa presentavano pochissimi casi, adesso sembrerebbero esserci “tanti nuovi focolai”. Ovviamente vi è la “paura che il contagio esca dai centri, da cui in ... Leggi su ilparagone

