Ritrovato un cadavere a Caronia | lo stesso posto in cui è scomparsa Viviana Parisi

Mentre si continuano a cercare Viviana Parisi e il suo bambino, dalla Sicilia arrivano altre notizie che destano preoccupazione. E' ancora presto per trarre delle conclusioni ma poche ore fa, nello stesso posto in cui la donna è stata vista per l'ultima volta, è stato Ritrovato il cadavere di una donna. Nel frattempo continuano ad arrivare anche segnalazioni di persone che credono di aver visto Viviana in Sicilia. La cognata della donna ha parlato di una importante segnalazione, poco distante da Taormina. I familiari continuano a credere che Viviana stia vagando in stato confusionale senza riuscire a tornare a casa o a mettersi in contatto con suo marito.

