Ricetta croque monsieur: ingredienti, preparazione e consigli (Di sabato 8 agosto 2020) Pane, prosciutto, formaggio e besciamella sono solo questi i quattro ingredienti per preparare il croque monsieur. Questo famoso street food francese non è altro che un toast ricco caratterizzato da un ripieno filante e da una gustosa gratinatura, una Ricetta semplice che ha conquistato i palati di tutto il mondo. croque monsieur – ingredienti Per 4 croque monsieur. Pancarrè spesse 8 fette Groviera da grattugiare 200 g Prosciutto cotto (8 fette) 240 g Burro q.b. Per la besciamella: Latte intero 300 g Farina 00 30 g Burro 30 g Sale 1 pizzico Noce moscata q.b. croque monsieur – preparazione Per realizzare i croque monsieur, per ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Ricetta croque Croque-Monsieur: la ricetta di Alain Ducasse del più famoso street food francese da provare a casa Reporter Gourmet